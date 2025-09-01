Kahramanmaraş’ta 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 58 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 58 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Taşburun Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Nazife Cırıtlı'nın kocası eve geldiğinde, eşinin kapıyı açmaması üzerine 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 gündür aranıyordu! Ölü bulundu4 gündür aranıyordu! Ölü bulundu

Kapının açılmasının ardından içeri girildiğinde, Nazife Cırıtlı kanepede hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından Cırıtlı'nın cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Haberler
Okul çantaları için uzmandan uyarı
Okul çantaları için uzmandan uyarı
İş adamına trafikte kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar...
İş adamına trafikte kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar...
Borsa günü düşüşle tamamladı (1 Eylül 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Paris'te Hadise çıktı: Sosyal medyada beğeni yağdı
Paris'te Hadise çıktı: Sosyal medyada beğeni yağdı
Kahramanmaraş’ta 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu