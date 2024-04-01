Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 58 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı.

110 KİŞİ YAKALANDI 58 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 67 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişi, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 35 şahıs olmak üzere toplam 110 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şahıstan 58'i tutuklandı.

Uygulamalar sırasında 134,77 gram metamfetamin, 32 sentetik ecza, 8 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 25 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.