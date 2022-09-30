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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın 5. katındaki kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybederek zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:20
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Kahramanmaraş'ta dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta bir yurt inşaatında kalıpları söktüğü esnada dengesini kaybederek 5. kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Elbistan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi.

İşçi Osman Alkaya (29), inşaatın 5. katındaki kalıpları söktüğü sırasında dengesini kaybederek zemine düştü. Yere düşen talihsiz işçinin yardımına birlikte çalıştığı iş arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulunurken konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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