Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,2 büyüklüğünde Deprem meydana geldiği öğrenildi.
Kandilli, depremin merkez üssünün Akbayır olduğunu duyurdu.
Deprem yerin 3.8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Elibistan ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,2 büyüklüğünde Deprem meydana geldiği öğrenildi.
Kandilli, depremin merkez üssünün Akbayır olduğunu duyurdu.
Deprem yerin 3.8 kilometre derinliğinde meydana geldi.