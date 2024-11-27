Kahramanmaraş’ta gaz zehirlenmesi: 1 kişi öldü

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş’ta gaz zehirlenmesi: 1 kişi öldü

Kahramanmaraş’ta tüplü ısıtıcının sızdırdığı gazdan zehirlenen 68 yaşındaki Hatice Günay, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Afşin ilçesi Küçüktatlar Mahallesi'nde yaşayan Günay çiftinden haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde adreslerine gitti. İçeri girdiklerinde Hasan Günay ile Hatice Günay'ı yerde hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Günay'ın tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, baygın haldeki Hasan Günay da Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatice Günay'ın cenazesi hastane morguna konuldu.

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