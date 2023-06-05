Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup taş, sopa ve silahlarla birbirine saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Dursun Tüz (65) ve Tahsin Höçülü (37) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayda kullanılan silahlara el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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