Kahramanmaraş’ta iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga

Olay, Şazi Bey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda saat 20.30 sularında meydana geldi.

İddialara göre, Y.Ç. ve ismi belirlenemeyen bir şahıs ile aralarında husumet bulunan baba ve oğlu İ.E., R.E. ile bulvar üzerinde karşılaştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, iki taraf da silah ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Kavgada, baba ve oğlu İ.E., R.E., karşı taraftan olduğu öğrenilen Y.Ç. ve ismi belirlenemeyen bir şahıs yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.