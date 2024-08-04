Kahramanmaraş’ta kalaycılık mesleğini yaşatıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta kalaycılık mesleğini yaşatıyor

Kahramanmaraş'ın kadim sokaklarında yankılanan çekiç sesleri, yüzyıllardır süregelen bir hikayenin sonlarını mı işaret ediyor?

Bitmiş mesleği canlandırıyor

Eskiden her evde bulunan bakır tencerelerin canlandığı kalaycılık atölyeleri, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş bir sanatın son kalelerinden biri.

40 yıldır bu mesleği icra eden Bünyamin Özdek, kalaycılığın sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir miras olduğunu söylüyor.

Ancak çırak yetişememesi, bu mirası gelecek nesillere taşıma konusunda büyük bir engel.

Özdek, "Kalaycılık, sadece bir ekmek parası değil, aynı zamanda bir tutku. Bu tutkuyu gençlere aşılamak istiyoruz ama kimse yok," diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.

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