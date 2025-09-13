Kahramanmaraş’ta kepçe dehşeti! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 ve 8 yaşındaki kardeşlere iş makinesi çarptı. 2 yaşındaki Hatice olay yerinde hayatını kaybetti, abisi Ali ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arif S. (26) idaresindeki kepçeyle refüj çalışması sırasında ters istikamette seyretmeye başladı. İş makinesi bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice ile 8 yaşındaki A.K, kardeşlere çarptı. Kazada Hatice olay yerinde hayatını kaybetti, A, ise ağır yaralı olarak ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası iş makinesi sürücüsü Arif S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.