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  • Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı

Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:17
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Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasını enkazdan çıkardı

Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mercimektepe Caddesi'nde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında annesi ve babası bulunan kepçe operatörü Osman Aydemir, binadan ses geldiğini arama kurtarma ekiplerine iletti.

Aydemir, Bursa'dan yardıma gelen Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin direktifleri doğrultusunda kepçesi ile annesi ve babasının bulunduğu bölümdeki beton blokların kaldırılmasına yardım etti.

Yapılan çalışmalar sonucu 61 yaşındaki Salman Aydemir'e enkaz altında sağ ulaşıldı.

Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMKE ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı.

Aydemir, 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında Aydemir'in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

 

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O da Biliyor Olmadığını O Yüzden Bu Kadar Rahat
8.02.2023 10:19
Çok zorlama dostum cevap gelmeyeceğini biliyorsun. Yazılanlardaki gibi biri olsaydı bu gariban insanlar mı yoksa memleketi tek başına uçuruma sürükleyen bay her şeyi bilen mi ölürdü?  
 
Teist
8.02.2023 09:27
Bu yıkımları kim ve neden yapıyor? Kim ulan insanları dayanılmaz acılar içinde öldüren? Yaklaşık 50.000 kişinin öldüğü, 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depremini kim yaptı? Çık ulan karşıma.  
 
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