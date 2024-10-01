Kahramanmaraş’ta sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

Kahramanmaraş'ta sahte altın üreterek piyasaya süren bir çete, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Türkoğlu ilçesinde üretilen sahte altınların Kahramanmaraş, Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürüldüğü yönünde ihbarlar alındı. Bu ihbarlar üzerine, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 20 kişinin olaya karıştığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplamda 15 ara yakalama gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş ve Eskişehir illerinde 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte altın ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, soruşturmayı titizlikle yürütmeye devam ediyor.