Kahramanmaraş’ta şeker pancarı hasadı başladı

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta şeker pancarı hasadı başladı

Afşin ilçesinde üretilen şeker pancarında hasat dönemi başladı. Tarlada sökülen şeker pancarı şeker fabrikalarına satılıyor.

Kahramanmaraş'ta hasadı başlayan şeker pancarı verimiyle yüz güldürüyor.

Afşin ilçesinde üretilen şeker pancarında hasat dönemi başladı. Tarlada sökülen şeker pancarı şeker fabrikalarına satılıyor. Tohumun toprakla buluşmasından söküm aşamasına kadar birçok aşamadan geçen şeker pancarında verim bu yıl yüz güldürüyor.

"BU YIL VERİMLİ OLDU"

İlçede şeker pancarı sökümü mesaisinin devam ettiğini belirten üretici Mehmet Çobanbeyli de, "Ektiğiniz mahsule çocuk gibi ilgi gösteriyoruz. Sulamasından gübresine kadar her şeyi zamanında yapıyoruz. Verimini bol alıyoruz. Eskiye göre çiftçilik şimdi daha kolay olduğuna inanıyorum. Elle yapılan ve onlarca insanın günlerce yaptığı işi bugün makinelerle saatler içinde yapıyoruz. Bu yıl pancar üretimi verimli oldu. Sökümünü yaptığımız şeker pancarını kamyon ve traktörlere yükleyerek şeker fabrikasına teslim ediyoruz" dedi.

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