Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren 29 yaşındaki Ahmet Akrağ boğuldu.

Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiindeki gölette meydana gelen olayda, serinlemek için gölete giren 29 yaşındaki Ahmet Akrağ'ın bir süre sonra suda gözden kayboldu. Yaşanan olay sonrası Akrağ'ın yakınları durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar sonrası bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göletten çıkarılan Akrağ'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatıldı.

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