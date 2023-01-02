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İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada, 1 kişi vurularak hayatını kaybederken, yaralıların olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 14:39
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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
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Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi.

Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybederken, yaralıların olduğu bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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