İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi.
Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybederken, yaralıların olduğu bildirildi.
(Kaynak: İHA)
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