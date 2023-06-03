Kahramanmaraş'ta termik santralde yangın

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.