Kahramanmaraş'ta termik santralde yangın

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta termik santralde yangın

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, Afşin ilçesinde, Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin 3'üncü ünitesinde, yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan dumanı gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, alevlere müdahale edip, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Baca gazı arıtma sistemi ile soğutma kulesinin birleştiği noktada çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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