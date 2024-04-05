Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta Göksun-Elbistan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gölsun-Elbistan yolunun Yazıköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.R.B. yönetimindeki 34 MU 0711 plakalı otomobil, Elbistan istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken Yazıköy mevkisine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek Göksun istikametinden Elbistan istikametine seyreden H.G. isimli sürücünün kullandığı 06 CLP 285 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yabancı uyruklu işçilerden A.B. (30) ve M.E.Ş. (49) olay yerinde hayatını kaybederken, M.R.B. (32), 06 CLP 285 plakalı otomobil sürücüsü H.G. (50), H.G. (42) ve M.E.G. (15) yaralandı. Yaralılar Afşin Devlet Hastanesi ve Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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