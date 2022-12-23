Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama 

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İ.Y. ve N.Y. isimli şüphelilerin aracında yapılan aramada 7 bin 504 adet sentetik ecza ve 1 adet av tüfeği ile birlikte 18 adet kartuş ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.
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