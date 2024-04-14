Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza. 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'ndaki Mehmet Akif İnan Tüneli’nde meydana gelen olayda, Ö.F.B.’nin kullandığı 06 DE 7089 plakalı Volkswagen marka otomobil, tünel içerisinde seyir halinde ilerleyen M.Y.’nin kullandığı 46 HT 789 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazayı görüp sol şeritte duraklayan A.U.’nun kullandığı 01 BP 056 plakalı kamyona ise B.Ö.'nün kullandığı 38 UC 305 plakalı Ford marka otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada Ö.F.B., M.B., E.B. ve F.B. yaralandı. Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan F.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.