Sokak ortasındaki silahlar çekildi. 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Sokak ortasındaki silahlar çekildi. 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Adana'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 28 yaşındaki Osman Asma hayatını yitirdi, İzzet E adlı kişi ise yaralandı.

Osman Asma'nın ölmeden öne yaralı halde kaçmak isterken yere düştüğü an bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sularında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Osman Asma ile İzzet E. arasında sokak ortasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirlerine tabancayla ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada Osman Asma ve İzzet E., vücutlarının çeşitli yerlerinden kurşun yarası aldı. Osman Asma'nın kaçarken yaralı halde yere düştüğü an ise kameraya takıldı.

Ağır yaralanan Osman Asma, yakınları tarafından taksiyle götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen can verdi. Kalçasından yaralanan İzzet E. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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