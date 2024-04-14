Aynı sokakta iki ayrı ölüm

Kaynak: DHA
Aynı sokakta iki ayrı ölüm
Aydın Kuşadasında aynı sokakta yaşayan iki kişinin aynı saatlerde ölmesi mahalleliyi yasa boğdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi bir sokakta aynı anda meydana gelen iki ayrı olayda 46 yaşındaki Muharrem Kırhan kaza yaparak hayatını kaybederken, 52 yaşındaki Zübeyir Demirel ise evinde ölü bulundu.

Kuşadası’nın Dağ Mahallesi Menekşe Sokak'ta saat 18.30 sularında 2 ayrı olayda 2 can kaybı yaşandı. Muharrem Kırhan, motosikleti ile yokuş aşağı giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip, takla attı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muharrem Kırhan'ın boynunu kırdığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aynı saatlerde aynı sokakta yaşayan yatalak hasta Zübeyir Demirel'e ulaşmaya çalışan arkadaşları, eve girdiklerinde Demirel'in cansız bedenini buldu. Kırhan ve Demirel’in cansız bedenleri Kuşadası Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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