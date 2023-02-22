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Kahramanmaraş depremleri böyle görüntülendi. Büyük felaketi kameralar kaydetti

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki 2 büyük depremlerle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:58
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Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş depremleri böyle görüntülendi. Büyük felaketi kameralar kaydetti
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem Türkiye’yi sarstı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42.310 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgeden 448 bin 18 kişi vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14.740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Büyük felakette yaşananlar kentin çeşitli bölgelerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Depremin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, depreme hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde sağa sola kaçıştığı ve korunmak için güvenli bir alan bulma arayışında olduğu, görüntülerin devamında ise tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem esnasında birbirine sarıldığı görülüyor.

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