Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

Cennetpınarı Mahallesi'nin kırsal kesimindeki bir tarlada başlayan ve henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir helikopter, su tankeri ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin yoğun çabaları sonucu, 14 saat süren bir çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonucunda 25 hektarı tarım arazisi toplam 75 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.