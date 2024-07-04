Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu bölgesinde meydana gelen orman yangını, yaklaşık 14 saat süren hava ve kara operasyonları sonucunda kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 1

Cennetpınarı Mahallesi'nin kırsal kesimindeki bir tarlada başlayan ve henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı.

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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 2

İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir helikopter, su tankeri ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 3

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu, 14 saat süren bir çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 4

Yangın sonucunda 25 hektarı tarım arazisi toplam 75 hektar alan zarar gördü.

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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 5

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 6
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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 7
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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 8
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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 9
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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 10
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Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı 11
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