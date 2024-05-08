Kahreden haber geldi: 1 Ocak’tan itibaren 3 milyon 240 bin kişi

Kaynak: ANKA
Kahreden haber geldi: 1 Ocak’tan itibaren 3 milyon 240 bin kişi
CHP’li Milletvekili Ömer Fethi Gürer 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren icra dairelerine gelen dosya sayısının 3 milyon 240 bin olduğunu açıkladı.

Ekonomik buhranın son yıllarda kendisini iyiden iyiye hissettirmesi ile borçlanan Türk halkı çareyi ya kredi kartlarında ya da faizin tavan yaptığı banka kredilerinde buluyor. Bir süre için rahatlayan vatandaşlar bu defa şiştikçe şişen kredi borçlarını ödeyemez hale gelerek icralık oluyorlar.

İcra daireleri vatandaşların icra dosyaları ile dolup taştı. CHP’nin Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra dairelerindeki son durumu gözler önüne serdi.

Bazı vatandaşların artık evlerindeki eşyaları satarak bir gelir elde etmeye çalıştığını aktaran Gürer, yaptığı yazılı açıklamada 2024 yılının başından bu yana icra dairelerine UYAP sistemi üzerinden gelen yeni dosya sayısının 3 milyon 240 bin olduğunu kaydetti.

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AİLELER DAĞILIYOR

Ekonomik sorunlardan dolayı ailelerin dağıldığını belirten Gürer, “Çek ve senet ödeyemediği ve taahhüdünü yerine getiremediği durumda cezaevi yolu da gözüküyor. Ekonomik sorunlar ailelerin dağılmasına, çocuklarda psikolojik sorunların oluşmasına da neden oluyor. Ekonomik kriz, vatandaşı presliyor, eziyor. Yaşamı daraltıyor. Acıları katlayıp mutlulukları bozuyor” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİ YOLU

Ekonomik sorunlar, karşılıksız çekler, ödenemeyen borçlar nedeniyle cezaevinde tutuklu olanların sayısını Adalet Bakanlığına sorduğunu ifade eden Gürer, “Böyle giderse ekonomik krizle doğan suçlardan cezaevine düşen sayısı da artacak” şeklinde konuştu.

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