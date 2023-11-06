Kahreden haber gözyaşlarına boğdu

İHA'nın haberine göre, olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Sefa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar, çatı katında ikamet eden Yusuf Cengiz isimli komşularından 3 gündür haber alamaması ve binaya kötü koku yayılması üzerine 112'ye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler lavaboda yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Cengiz’in cansız beden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.