Kahreden haberi MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

Kaynak: Haber Merkezi
Kahreden haberi MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görev yapan P. Söz. Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şehit Zorba'nın, bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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