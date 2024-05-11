Kahta’da takla atan otomobildeki 1 kadın hayatını kaybetti

Kahta havaalanı kavşağında öğleden sonra meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Tevfik Alptekin idaresindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta havaalanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu 33 yaşındaki Ayşe Derya Alptekin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü Tevfik Alptekin ise daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.