Kahvaltı sofrasında kafasından kurşunlandı

Kaynak: İHA
Kahvaltı sofrasında kafasından kurşunlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi aile üyeleriyle toplu kahvaltı yaparken kafasından vuruldu. 24 yaşındaki genç saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'ta bulunan bir evde yabancı uyruklu 24 yaşındaki C.R. ve aile üyeleri kahvaltı sofrasında bir araya geldi.

Aile üyelerine bir yandan karınlarını doyurmaya bir yandan da sohbet etmeye başladı. Bu sırada silah sesi duyuldu. Yabancı uyruklu C.R., kafasından vuruldu.

Aile bireylerinin ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıdan ağır yaralı kurtulan C.R. yapılan lik müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği esnada salonda bulunan C.R'nin 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kardeşi M.R. emniyete götürüldü.

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