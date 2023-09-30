Kahvaltıda zeytin boğazınıza kaçabilir. Altın Portakal'ın karikatürünü çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş, AKP’nin baskısıyla iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni çizdi.

Kahvaltıda zeytin boğazınıza kaçabilir. Altın Portakal'ın karikatürünü çizdi

Mizah ustası Emre Ulaş, her yıl Antalya'da düzenlenen 60. Altın Portakal Film Festivali’ni iptal ettiren AKP’nin çektiği filmleri hicvetti.

İşte Ulaş’ın o karikatürü:

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Ulaş’ın karikatüründe Altın Portakal Film Festivali’nin sahnesi yer alıyor. Sahnede ön planda AKP'yi temsil eden bir ampul “Antalya Film Festivali iptal edilmiş, sıkmayın canınızı… Filim, tiyatro, montaj bizim işimiz!.” sözleriyle seyirciye, yani halka sesleniyor.

Bu sırada sahnenin arkasında yerde burnuna ‘pudra şekeri’ çeken bir adam, tarikatlardaki çocuk istismarını tasvir eden ‘kız çocuğunu kovalayan bir tarikatçı’ ve yolsuzlukları temsil eden ‘paraları çuvala doldurup sırtlayarak kaçıran bir kişi’ görülüyor.

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