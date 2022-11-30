﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?

Kafein, kahvenin aktif maddesi. Vücutta hızla emiliyor ve etkisi anında beyne ulaşıyor. Peki ondan sonra neler oluyor? İşte yanıtları

Kahve birkaç saat içinde idrarla dışarı çıkıyor. Ancak o esnada vücutta bazı hareketliliklere neden oluyor. Kahve içtiğimizde vücudumuzda öncelikle mutluluk hormonu harekete geçiyor. Çünkü kafein, beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin üretimi hızlanıyor.

Günde 3-4 fincan kahve kalp hastalığı riskini yüzde 20 azaltıyor. Kahve şekersiz içilmeli diye uzmanlar uyarıyor.



Kahvedeki doğal kafein, özellikle aerobik veya dayanıklılık sporları sırasında daha iyi performans sağlıyor. O nedenle yorgunluk ve ağrı hissi azalıyor. Kafeinin konsantrasyonu ve uyanıklığı artırıyor.



Kahvenin peeling etkisi bulunuyor. Cildi sıkılaştırıyor. Aynı zamanda hafızayı güçlendiriyor. Yapılan bir araştırmaya göre kafeinin uzun süreli anıları da canlı tuttuğu anlaşıldı.

Kahve aynı zamanda diyabetinde önünü kesiyor.