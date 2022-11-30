30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?

Kahve tüketenlerin sayısı oldukça fazladır. Ancak pek çoğu içtikleri kahvenin ilk yudumundan itibaren vücutlarında neler yaptığını bilmez. İşte kahve içerken vücudunuzda yaşananlar…

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:35
Takip Et

Kahve içince neler olur?

İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
+
Aa
-

Kafein, kahvenin aktif maddesi. Vücutta hızla emiliyor ve etkisi anında beyne ulaşıyor. Peki ondan sonra neler oluyor? İşte yanıtları

Kahve birkaç saat içinde idrarla dışarı çıkıyor. Ancak o esnada vücutta bazı hareketliliklere neden oluyor. Kahve içtiğimizde vücudumuzda öncelikle mutluluk hormonu harekete geçiyor. Çünkü kafein, beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Mutluluk hormonu olarak bilinen dopamin üretimi hızlanıyor.

Günde 3-4 fincan kahve kalp hastalığı riskini yüzde 20 azaltıyor. Kahve şekersiz içilmeli diye uzmanlar uyarıyor.

Kahvedeki doğal kafein, özellikle aerobik veya dayanıklılık sporları sırasında daha iyi performans sağlıyor. O nedenle yorgunluk ve ağrı hissi azalıyor. Kafeinin konsantrasyonu ve uyanıklığı artırıyor.


Kahvenin peeling etkisi bulunuyor. Cildi sıkılaştırıyor. Aynı zamanda hafızayı güçlendiriyor. Yapılan bir araştırmaya göre kafeinin uzun süreli anıları da canlı tuttuğu anlaşıldı.

Kahve aynı zamanda diyabetinde önünü kesiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
7
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿1,5 milyon yeni vaka dünyayı tehdit ediyor
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Türkiye'de abone sayısı arttı ama elektrik üretimi düştü
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿Afrika'nın en zengin kadınına yakalama kararı çıkarıldı
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
﻿İlk yudumdan itibaren bakın neler yaşıyorsunuz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.