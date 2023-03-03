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Kahve Prostata çare mi?

Üroloji Uzmanı Dr. Turgut Alp, “Yapılan çalışmalar, kahvenin prostat kanserine yakalanma riskini azalttığını gösteriyor. Hazır toz halindeki kahvelerin etkisi az, onun yerine kaynatılarak hazırlanan doğal kahveyi tercih etmeliyiz. Türk ve İtalyan tarzı kahveler ideal, günde 2 fincan içilmesini öneriyoruz” diye konuştu. İşte detaylar…

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 06:21
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Kahve Prostatatı önlüyor mu?

Kahve Prostata çare mi?
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KALP VE YÜKSEK TANSİYONU OLANLAR DİKKAT

Kalp ritim bozukluğu, yüksek tansiyon, bağırsak ve mesanenin çalışmasına yönelik sağlık problemi olan hastaların kahveyi dikkatli ve dengeli tüketmesi uyarısı yapan Dr. Alp, “İlgili sorunları olan hastalarda kafein bu problemleri daha da artırabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor” diye uyardı.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIR

Erken tanının çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Alp, “D, E vitamini, selenyum, kırmızı ve yeşil yapraklı sebze ve meyvelerin tüketilmesi antioksidan ve antikanser özelliği taşıyor. Ayrıca kilo almamaya dikkat etmeliyiz. Ailede prostat kanseri olan yakınımız varsa 45 yoksa 50 yaşından sonra PSA kan testinin yapılması gerekiyor, zor bir test değil. Sonuçlar yüksek çıkarsa tanı koyulup, erken dönemde yakalıyoruz ve çoğu hastanın hayatı kurtulmuş oluyor” diye konuştu.

HANGİ GRUP ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Prostat kanserinin yavaş ilerlediğini ancak tehlikeli bir kanser türü olduğunu söyleyen Dr. Alp, “Babasında, kardeşinde veya akrabaları arasında en az üç kişide prostat kanseri öyküsü varsa bu kişinin prostat kanserine yakalanma riski 5 ile 10 kat artıyor, dolayısıyla daha hassas olmaları lazım. Enteresan bir şey daha var, annesinde meme veya yumurtalık kanseri olan kişilerin de prostat kanseri olma ihtimalleri daha yüksek” diye konuştu.

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