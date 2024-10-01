Kahve ve müzik tutkunlarını buluşacak

Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival'de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime, sevilen sanatçı ve grupları 3-6 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina'daki Türk Telekom Prime Sahnesi'nde kahveseverlerle buluşturacak.

Bu yıl 10. kez düzenlenecek İstanbul Coffee Festival kapsamında Gripin, Ceza, Buray ve Levent Yüksel ‎gibi sanatçılar etkinlikte sahne alacak.

Türk Telekom Prime sahne sponsorluğuyla gerçekleştirilecek İstanbul Coffee Festival bu sene de birçok etkinlik ve aktiviteyle katılımcılarını ağırlayacak. Farklı damak tatlarına uygun kahve alternatiflerinin bulunduğu deneyim alanları, workshoplar, atölyeler ve daha birçok fırsatla festival coşkusu Ataköy Marina'da yaşanacak.

Şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerine yüzde 50 indirimli festival bileti ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunuyor. Katılımcıları, Türk Telekom Prime Lounge alanında eğlenceli aktiviteler ve ikramların yanı sıra sahneden yapılacak sürpriz ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.