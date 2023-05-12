Kahvehanede kumar borcu çatışması: 5 ölü 2 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kahvehanede kumar borcu tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 5 kişinin ölürken, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavgaya karışan 5 şüpheli aranıyor.

Kahvehanede kumar borcu çatışması: 5 ölü 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, olay, akşam saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'nda 2 katlı binanın en üst katında bulunan kahvehanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında kumar borcundan kaynaklanan alacak verecek mevzusu bulunan iki grup konuşmak için kahvehanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı.

İki tarafın da silah kullandığı kavgada 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 5 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili tespit edilen 5 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kahvehane polis tarafından mühürlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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