Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıkların cezaları azaldı

Yeniden yapılan mahkemede, Keskin'e 33 yıl 4 ay, Kara'ya ise 17,5 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 24 Ocak 2020'de Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak’ta meydana gelmişti. Yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'ın evine giren ve iddiaya göre uyuşturucu hap vererek cinsel saldırıda bulunan Resül Keskin ve Zafer Kara, aynı zamanda kadının ölümüne neden olmuştu.

Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen ilk karar Yargıtay tarafından bozulmuş, ardından yeniden yapılan yargılamada Keskin'e 33 yıl 4 ay, Kara'ya ise 17,5 yıl hapis cezası verildi.