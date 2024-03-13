Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıkların cezaları azaldı

Kaynak: DHA
Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıkların cezaları azaldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş'ın (64) ölümüyle sonuçlanan olayda suçlu bulunan Resül Keskin (35) ve Zafer Kara (42), Yargıtay tarafından bozulan kararın ardından yeniden yargılandı.

Yeniden yapılan mahkemede, Keskin'e 33 yıl 4 ay, Kara'ya ise 17,5 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 24 Ocak 2020'de Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak’ta meydana gelmişti. Yalnız yaşayan Hatice Çetinbaş'ın evine giren ve iddiaya göre uyuşturucu hap vererek cinsel saldırıda bulunan Resül Keskin ve Zafer Kara, aynı zamanda kadının ölümüne neden olmuştu.

Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen ilk karar Yargıtay tarafından bozulmuş, ardından yeniden yapılan yargılamada Keskin'e 33 yıl 4 ay, Kara'ya ise 17,5 yıl hapis cezası verildi.

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