Kahveyi basıp otomatik silahla havaya ateş ettiler

Kaynak: İHA
Kahveyi basıp otomatik silahla havaya ateş ettiler
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, bir kahvehaneye motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, içeri girerek yarı otomatik silahla havaya doğru ateş etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak'ta sabah saatlerinde yaşanan tartışmanın ardından bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde ise motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvehanenin içine girerek, tartışma hakkında bilgi almak için "kardeşini kimin bıçakladığını" sordu. Daha sonra yarı otomatik silahla havaya birkaç el ateş edip olay yerinden uzaklaştılar.

Olayda yaralanan olmazken, yaşanan panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

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