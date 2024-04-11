Kahveyi basıp otomatik silahla havaya ateş ettiler

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak'ta sabah saatlerinde yaşanan tartışmanın ardından bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde ise motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvehanenin içine girerek, tartışma hakkında bilgi almak için "kardeşini kimin bıçakladığını" sordu. Daha sonra yarı otomatik silahla havaya birkaç el ateş edip olay yerinden uzaklaştılar.

Olayda yaralanan olmazken, yaşanan panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.