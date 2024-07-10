Kaizer Chiefs direktörü Büyükelçimizi ziyaret etti

Kaizer Chiefs Pazarlama ve Ticaret Direktörü Jessica Motaung "Kulübümüzün, futbola tutkuyla bağlı ve zengin bir spor mirasıyla tanınan Türkiye'de kamp yapmasından heyecan duyuyoruz. Kulübümüzün Türkiye'de bulunması, küresel ortaklıklara ve futboldaki paylaşıma olan bağlılığımızı vurguluyor. Ekibimizin karşılaştığı misafirperverliği takdir ediyoruz. Sezon öncesi kampın doğuracağı verimli işbirlikleri için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Kaizer Chiefs'i Türk futbol severler daha ziyade ülkemizde forma giyen Donald Khuse, John Moshoeu, Fani Madida, Steve Komphela, Pollen Ndlanya ve son zamanlarda Siphiwe Tshabalala gibi Güney Afika'nın efsanevi oyuncuları üzerinden tanıyor. Ayrıca Muhsin Ertuğral da Güney Afrika'da başarılı bir kariyere sahip olarak Güney Afrika futbolunda Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti.

Büyükelçi Kandaş ise yaptığı açıklamada spor diplomasisinin önemini vurguladı.

Sezon öncesi kampını Türkiye'de sürdüren takım, burada Türk takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak, aynı zamanda kültürel alışverişlerde bulunacak.