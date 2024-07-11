Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen oturumda, öğretmen adaylarının eğitim ve atama süreçlerini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifinin başlangıç bölümü onaylandı.

Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder yönetimindeki toplantıda, önceki gün tamamlanan genel görüşmelerin ardından yasa teklifinin detayları ele alındı. Muhalefetin çeşitli eleştirilerine sahne olan görüşmelerde zaman zaman hararetli anlar yaşandı. Yapılan oylamada, yasa teklifinin ilk altı maddesi meclis üyelerinin onayını aldı. Meclis, gelecek oturum için 14.00 saatine ertelendi.