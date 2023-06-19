Subtropikal iklimlere özgü olan kaju içerdiği pek çok vitamin ve minerallerle sağlıklı atıştırmalıkların başında geliyor. Peki, kajunun faydaları neler? Kaju fıstığı neye iyi gelir?

Kaju fıstığı, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, bakır, fosfor, çinko gibi mineral maddeler ile folik asit, B1, B2, B3, B6, C, E ve K vitaminlerini barındırır.

Subtropikal iklimlere özgü kaju fıstığı ağaçları üzerinde yetişirler.

İçinde kalsiyum, fosfor, betakaroten, riboflavin gibi vücudumuz için kaju çok faydalıdır.

KAJUNUN FAYDALARI NELER?

Kaju fıstığının sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

- Kaju fıstığının içeriğinde doymamış yağ asitleri bulunmaktadır. Bu doymamış yağ asitleri sayesinde kaju fıstığı kalp için koruyucu besinler arasında yer alma özelliğini taşır. Kalp sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda bu sayede kaju fıstığının kolesterolü düşürme özelliği de bulunur. Diyabet hastaları için de gönül rahatlığıyla tüketilecek besinler arasında yer almaktadır.

- İçeriğinde bulunan C vitamini, çinko ve magnezyumla birlikte sağlığa yararlı diğer mineral ve amino asitler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini desteklerken hastalıkların önlenmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunur.

- Kaju fıstığı yüksek oranda protein içeren bir besindir. Bu nedenle de vegan ve vejetaryen beslenenler ya da hayvansal ürünleri çok fazla tüketmek istemeyenler için son derece önemli bir protein kaynağıdır. Kaju fıstığında bulunan protein bağışıklığın desteklenmesine de yardımcı olur.

- İçeriğinde barındırdığı bakır, magnezyum ve fosfor sayesinde kas, iskelet ve sinir sistemini destekler.

- Kaju fıstığının tok tutma özelliği vardır. Bu sayede dozunda tüketildiği taktirde kilo vermek isteyenlerin diyetlerinde destekleyici bir besin görevi görebilir. Aynı zamanda kaju fıstığı yüksek miktarda kalori barındırır. Sağlıklı şekilde kilo almak isteyen kişilerin de beslenmelerine ekleyebilecekleri bir besin maddesidir.

- Kaju fıstığı, içeriğinde bulunan faydalı maddeler sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan bir besindir. Yüksek tansiyonun önlenmesinde etkili olduğu bilinmektedir.