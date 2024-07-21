Kakao krizi büyüyor

Gana, büyük yüksek ateş salgınının ardından kakao üretim kriziyle karşı karşıya. Dünyanın ikinci büyük kakao üreticisindeki sorun, son zamanlarda zaten artışlar görülen küresel fiyatlar için bir domino etkisi korkusunu tetikledi.

Uluslararası Kakao Örgütü'nün (ICCO) yayınladığı Kakao Pazarı Raporu'na göre, Batı Afrika ülkesinde önemli bir kakao üretim alanının %81'i hastalıkla enfekte durumda.

Reuters Haber Ajansı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre söz konusu hastalık, kakao fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Gana ve diğer önde gelen üretici Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları ve salgınlar nedeniyle kakao fiyatları bu yıl neredeyse iki katına çıktı.

Bu iki devlet dünyadaki kakaonun yaklaşık %60'ını üretiyor.

Yılda 800 bin tondan fazla kakao üreten Gana'nın bu sezon salgın, yaşlanan ağaçlar, kaçak altın madenciliği, iklim değişikliği ve kaçakçılık nedeniyle bunun ancak yarısından biraz fazlasını üreteceği tahmin ediliyor.

Bu arada, Rusya'nın yakın zamanda Nijerya'dan kakao çekirdeğini doğrudan ithal etmeye başlayacağı duyuruldu ve ilk sevkiyatın yakında yapılması bekleniyor. Bu hamle, emtianın ithalatını çeşitlendirecek.