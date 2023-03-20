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Dolapta kalan erişteyi yiyen genç bacaklarını kaybetti

İngiltere'de bir genç, oda arkadaşının dolapta kalan eriştesini yedikten sonra kangren oldu. Doktorlar, erişteden bakteri kapan gencin kangren olan el parmaklarını ve bacaklarını ampute etti.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 19:55
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Kalan erişteyi yiyen genç kangren oldu

Dolapta kalan erişteyi yiyen genç bacaklarını kaybetti
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HaberTürk'ün New England Journal of Medicine dergisine dayandırdığı habere göre, İngiltere'de önceki geceden kalan tavuklu erişteleri yiyen bir öğrenci, ciddi şekilde hastalandı.

Öğrenci, hastaneye getirildiğinde nabzı yavaşladığı için yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yayınlanan raporda, öğrencinin ateşinin çok yüksek, nabzının dakikada 166 attığı belirtildi. Doktorlar, hastanın bilinen herhangi bir alerjisi olmadığını ve çok fazla içki de içmediğini söyledi.

Hastanın durumunun bu başvurudan 20 saat öncesine kadar iyi olduğu, bir gün önceden kalan pilav, tavuk ve erişte artıklarını yedikten sonra yaygın karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadığı, hastaneye başvurudan beş saat önce de ciltte morumsu renk değişikliği geliştiği belirtildi.

BAKTERİYEL BİR HASTALIK KAPTI

Doktorlar, öğrencinin yaşadığı şiddetli semptomların agresif bir bakteriyel enfeksiyondan kaynaklandığını söyledi. Böbrekleri iflas eden ve kanı pıhtılaşmaya başlayan gencin kan testi sonuçlarını alan doktorlar, kanda Neisseria meningitidis adlı bir bakteri olduğunu tespit etti.

Yaklaşık her 10 kişiden birinin hasta olmadan burun ve boğazının arkasında bu bakteriyi taşıdığını söyleyen doktorlar, buna taşıyıcı olmak dendiğini, bazen bakterilerin vücudu istila ettiğini ve meningokok hastalığı olarak bilinen bazı hastalıklara neden olduğunu kaydetti.

İKİ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Doktorlar, öğrencinin tansiyonu dengelendikten sonra el ve ayak parmaklarındaki dokunun kangren olduğunu ve 10 parmağı ile her iki bacağının diz altından kesildiğini söyledi.

Habere göre, neisseria meningitides'in dünya çapında çoğu hastalığa neden olan A, B, C, W, X ve Y olmak üzere altı türü bulunuyor. Bu serogruplardan üçü (B, C ve Y) Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen hastalıkların çoğuna neden oluyor.

Doktorlar, kanda bulunan bakterilerin tüm vücudun kan damarlarının genişlemesine, kan basıncının düşmesine ve organlara oksijen gitmesinin engellenmesine neden olduğunu söylüyor. Tüm bu etkiye purpura fulminans adı veriliyor.

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