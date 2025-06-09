Kalbi kurtaracak üç besin! Kolesterolü bitiren mucizeleri dünyaca ünlü doktorlar açıkladı

Yüksek kolesterol, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarının kapısını aralayan sinsi bir düşman. Ancak dünya çapında yapılan bilimsel çalışmalar ve önde gelen uzmanların görüşleri, kötü kolesterolü (LDL) düşürmenin sanıldığı kadar zor olmadığını gösterdi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Frank Hu ve Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Steven Nissen gibi isimler, doğru beslenme alışkanlıklarıyla kötü kolesterolü iki haftada kontrol altına almanın mümkün olduğunu vurguladı.

İşte kötü kolesterolü adeta “eriten” üç mucize besin ve bu besinlerin bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri...

YULAF: KOLESTEROLÜN DOĞAL DÜŞMANI

Yulaf, çözünür lif olan beta-glukan içeriğiyle kötü kolesterolü düşürmede başrol oynadı.

İngiltere’de yapılan bir meta-analiz çalışması günde 3 gram beta-glukan tüketiminin LDL kolesterolü %7 oranında azalttığını ortaya koydu.

Prof. Dr. Frank Hu, “Yulaf, bağırsaklarda kolesterolün emilimini engelleyerek kan dolaşımındaki kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Kahvaltıda bir kâse yulaf ezmesi, kalp sağlığınızı korumanın en kolay yollarından biri” dedi.

ZEYTİNYAĞI: AKDENİZ DİYETİ’NİN ALTIN SIRRI

Akdeniz diyetinin yıldızı zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin.

İspanya’da gerçekleştirilen PREDIMED çalışması, düzenli zeytinyağı tüketiminin LDL kolesterolü %10’a kadar düşürebildiğini ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdığını gösterdi.

Dr. Steven Nissen, “Zeytinyağı, doymuş yağların yerine geçtiğinde damar sağlığını koruyor ve kolesterol plaklarının oluşumunu engelliyor” dedi.

Uzmanlar, günde 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağının salatalarda veya yemeklerde kullanılmasını önerdi.

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CEVİZ: KÜÇÜK DEV, BÜYÜK ETKİ

Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve bitkisel steroller açısından zengin bir kuruyemiş. Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, günde 30 gram ceviz tüketiminin LDL kolesterolü %8 oranında azalttığını kanıtladı.

Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nden diyetisyen Dr. Sarah Berry, “Ceviz, hem kolesterolü düşürüyor hem de damar iltihabını azaltarak kalp sağlığını destekliyor. Ancak yüksek kalorili olduğu için bir avuç (15-20 adet) tüketmek yeterli” dedi.

Ceviz, salatalara veya ara öğünlere eklenerek kolayca diyetinize dahil edilebilir.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN TAVSİYELER

Kötü kolesterolü düşürmek için sadece bu besinleri tüketmek yetmiyor; yaşam tarzı değişiklikleri de şart.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Erin Michos, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersizin (tempolu yürüyüş, yüzme gibi) HDL kolesterolü artırırken LDL’yi azalttığını belirtti. Michos, trans yağ içeren işlenmiş gıdalardan, kırmızı et ve tam yağlı süt ürünlerinden uzak durmak gerektiğini vurgulayarak “Sigara ve aşırı alkol tüketimi de kolesterol dengesini bozar. Sağlıklı bir diyetle birlikte bu alışkanlıklardan vazgeçmek, kalp sağlığı için en büyük adımlardan biri” dedi.

İKİ HAFTADA SONUÇ ALIN!

Bilimsel çalışmalar, bu üç besinin düzenli tüketimiyle kolesterol seviyelerinde iki hafta içinde belirgin iyileşmeler görülebileceğini gösterdi. Ancak uzmanlar, genetik yatkınlığı olan bireylerin mutlaka doktor kontrolünde bir diyet planı uygulaması gerektiğini hatırlattı.

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Dr. Nissen, “Kolesterol ilaçları gerekli olabilir, ama beslenme ve egzersizle çoğu hasta ilaç dozunu azaltabilir veya hiç ihtiyaç duymayabilir” dedi.