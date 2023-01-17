Uzmanı açıkladı. Kalbinizi korumak için bu yaşam alışkanlıklarını edinin

Kalbi besleyen atar damarlar yani koroner arter hastalıkları, kalp yetersizliği, aritmiler ve yapısal kalp rahatsızlıkları en çok görülen problemler arasında yer aldığı vurgulandı. Kalp hastalıklarına toplumda oldukça sık rastlandığı bildirildi.

Kalp hastalıklarına neden olan risk faktörlerini bilmek ve buna göre yaşamak kalp sağlığını korumada etkili olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Sabri Demircan, kalp hastalıkları ve kalp sağlığının korunması hakkında açıklamalarda bulundu.

KALBİNİZİ KORUMAK İÇİN BU YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI EDİNİN…

-Sigara kalp hastalıklarına yakalanma riskini yükselttiği için sigaradan uzak durulmalıdır.

-Hareketli bir yaşama sahip olmak, egzersiz yapmak çok önemlidir.

-Haftada 5 gün 30-40 dakika boyunca egzersiz yapmak kalp hastalığına yakalanma riskini düşürdüğü gibi, kalp hastalığı olan kişilerde hastalığın ilerlemesini azaltır, tedaviye uyumunda faydalı etkiler sağlar.

-Taze sebze, meyve, beyaz et, balık ve sağlıklı yağların tüketildiği Akdeniz tarzı beslenme alışkanlıkları edinilmelidir.

-Akdeniz tarzı beslenme kalp hastalıkları dâhil birçok hastalık riskini azaltmaktadır.

-Stresten uzak durmak, yeterli ve düzenli uyku da kalp damar sağlığını korumaktadır.

-Adımsayarlarla günlük adım sayısı ortalamasını 7000 civarında tutmak kalp sağlığını olumlu etkilemektedir.

-Kilo kontrolü mutlaka sağlanmalıdır. Özellikle göbek bölgesi yağlı insanlar kalp hastalıkları açısından risk altındadır.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizinin en sık belirtisi, göğüs ağrısı veya göğüste rahatsızlık hissidir. Göğsün ortasında veya sol tarafında birkaç dakikadan uzun süren veya aralıklı tekrarlayan ağrı; rahatsız edici baskı, sıkışma, dolgunluk gibi hissedilebilir.

Miyokard enfarktüsü olarak da adlandırılan kalp krizi, kalp kasının bir kısmı yeterince kan almadığında oluşur.

Nadiren;

Sersemleme veya baygınlık hissi

Çene, boyun, sırtta ağrı veya rahatsızlık

Göğüste ağrı olmaksızın bir veya iki kolda, omuzda ağrı ya da rahatsızlık

Ani başlangıçlı göğüs ağrısıyla birlikte ortaya çıkan nefes darlığı da kalp krizinin belirtisi olabilir.

Kalp krizi, bazen hiçbir belirti göstermeyebilir. Özellikle yaşlılarda ve şeker hastalarında kalp kirinizin belirti göstermemesi daha yaygın bir durumdur.

KALP KRİZİ EN SIK HANGİ YAŞ ARALIĞINDA GÖRÜLÜR?

Kalp krizi her yaşta ortaya çıksa da yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır. 45 yaşının üzerinde erkekler, 55 yaşının üzerindeki kadınlar daha genç bireylere göre kalp krizi açısından daha fazla risk altındadır.