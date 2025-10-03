Kaldığı evde cansız bedeni bulundu! Derya cezaevinden yeni çıkmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaldığı evde cansız bedeni bulundu! Derya cezaevinden yeni çıkmıştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, cezaevinden yeni tahliye olan 38 yaşındaki Derya Kazmacı, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Bir mağazada bekçilik yapan Rüstem O., sabah eve geldiğinde, yanında kalan Derya Kazmacı'yı yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Kazmacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazmacı'nın cesedinin olduğu yerde, enjektör ve uyuşturucu madde olduğu görüldü. Ekipler, bulunan malzemeleri delil torbasına koydu. Derya Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için arkadaşı Rüstem O.'nun evinde kaldığı öğrenildi.

Kaldığı evde cansız bedeni bulundu! Derya cezaevinden yeni çıkmıştı

Kaldığı evde cansız bedeni bulundu! Derya cezaevinden yeni çıkmıştı

Kaldığı evde cansız bedeni bulundu! Derya cezaevinden yeni çıkmıştı

Kaldığı evde cansız bedeni bulundu! Derya cezaevinden yeni çıkmıştı

Kaldığı evde cansız bedeni bulundu! Derya cezaevinden yeni çıkmıştı

Kaldığı evde cansız bedeni bulundu! Derya cezaevinden yeni çıkmıştı

Son Haberler
Kadir Özkaya'dan açıklama: Hak ihlalleri son 13 yılda zirve yaptı
Kadir Özkaya'dan açıklama: Hak ihlalleri son 13 yılda zirve yaptı
Muğla Muğla oldu olalı böyle yağmur görmedi! Mezarlıklar bile sular altında kaldı
Muğla Muğla oldu olalı böyle yağmur görmedi! Mezarlıklar bile sular altında kaldı
'Ramiz Dayı' karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar için 12 yıla kadar hapis istemi!
Ufuk Bayraktar için 12 yıla kadar hapis istemi!
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (3 Ekim 2025)
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası!
Borsa günün ilk yarısında geriledi (3 Ekim 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi