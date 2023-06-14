Kaldırıma çarpıp havalanan otomobil binada asılı kaldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp havalanarak binanın giriş katına çarptı. Camı kırıp bir bölümü içeri giren otomobil, duvarda asılı kaldı.

Kaldırıma çarpıp havalanan otomobil binada asılı kaldı

Kaza, sabah saatlerinde Feridun Çelik Mahallesi 1172'nci Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu kadının kontrolünü kaybettiği 06 BYT 410 plakalı otomobil, kaldırma çarpıp havalanarak Hilal Apartmanı'nın bahçe çitlerini aşıp, yüksek girişteki boş iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi. Otomobil, duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan çocuk hafif yaralandı. Yaralı çocuğa ambulansta müdahale edilirken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

“FREN YERİNE GAZA BASTI”

Görgü tanığı mahallede oturan Sultan Yiğit, "Sabah kahvaltı hazırlamak için balkona çıktığımda bir arabanın yokuş aşağıya hızla geldiğini gördüm. Freni tutmadı galiba, kaldırıma çarparak binanın camından girdi" dedi.

“ARABA TAM ASKIDA KALDI”

Oğuzhan Pınar ise sürücünün fren yerine gaza bastığını ileri sürerek, "Hızını alamayınca kaldırımdan sekerek iş yerinin camından içeriye giriyor. Araba tam askıda kaldığı için 3-4 kişi arabayı arkadan tuttuk, kadın indi. Yanında da kız çocuğu vardı" dedi.

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(Kaynak: DHA)

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