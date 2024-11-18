Kaldırıma park eden kamyona ceza kesildi

Kaynak: İHA
Kaldırıma park eden kamyona ceza kesildi

Aksaray'da kaldırıma park yapan kamyonun plakasına 691 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da kaldırıma park edilen kamyonun plakasına 691 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da hatalı parklara geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri engelli park yerlerine park edilen ve trafiği olumsuz etkileyen araçlar başta olmak üzere hatalı parklanmalara geçit vermiyor. Gece gündüz devriye atan trafik ekipleri Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde devriye atarken bir kamyonun kaldırımda park halinde olduğunu gördü. Araç plakasından sahibine ulaşmaya çalışan ekipler kamyonun tescil bilgilerinden sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine kamyonun plakasına 691 lira para cezası kesen trafik ekipleri gece gündüz devriyelerinde gelen ihbarların yanı sıra hatalı ve yanlış parklara da müsaade etmiyor.

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