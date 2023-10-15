Kaldırımdaki ağaca çarpan araç yan yattı

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda bulunan ağaca çarparak yan yattı. Kazada araç sürücüsü ve yolcu konumundaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kaldırımdaki ağaca çarpan araç yan yattı

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç. sevk ve idaresindeki 46 BK 719 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak yan yattı.

aw053541-02.jpg

Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 1 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, sürücü ve yolcu kazada hafif şekilde yaralandı.

aw053541-03.jpgKazaya karışan araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Siirt'te 1,3 milyon yavru şabut balığı baraj göllerine bırakıldı Gündem
Siirt'te 1,3 milyon yavru şabut balığı baraj göllerine bırakıldı
Metin Akpınar'ın 36 yıllık sırrında yeni ayrıntılar ortaya çıktı Gündem
Metin Akpınar'ın 36 yıllık sırrında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Doktor tek seferde tam 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı Gündem
Doktor tek seferde tam 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı
Edis: Sahnede büyüdüğümü hissediyorum Magazin
Edis: Sahnede büyüdüğümü hissediyorum
Wanda Nara'dan Icardi itirafı. Futbolu bıraktıktan sonra nereye gideceklerini açıkladı Spor
Wanda Nara'dan Icardi itirafı. Futbolu bıraktıktan sonra nereye gideceklerini açıkladı
Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık küle döndü Gündem
Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık küle döndü