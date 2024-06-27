Kaldırımdaki genç kıza çarptı köprüden aşağı uçurdu! Akılalmaz kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaldırımdaki genç kıza çarptı köprüden aşağı uçurdu! Akılalmaz kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'de hafif ticari aracın minibüsü sollaması sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yürüyen genç kıza çarpıp köprüden aşağı düşürmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, sürücünün ise alkollü olduğu iddia edildi.

Kaldırımdaki kıza çarptı köprüden aşağı uçurdu

Mersin merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, seyir halindeki Ercan E. (41) yönetimindeki 09 AAF 617 plakalı hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki 33 S 0679 plakalı minibüsü arkadan çarparken daha sonra da kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye (21) çarparak köprüden aşağı düşürdü.

KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞÜRDÜ

Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kaldı. Genç kız ise, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı. Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'nin alkollü olduğu tespit edilirken, zanlının işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Genç kızın ağır yaralandığı kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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