Kaldırımı işgal edenin gözünün yaşına bakılmıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde gece gündüz denetimlerine devam ederken, esnafın kaldırım işgalinden bisiklet ve yürüyüş yollarındaki uygunsuz motor kullanımına kadar birçok ihlale geçit vermiyor.

Mersin halkının daha güvenli yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma denetimlerinden okul servisleri denetimine, esnafın kaldırım işgalinden bisiklet ve yürüyüş yollarındaki uygunsuz motor kullanımına kadar birçok alanda denetim yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini eş zamanlı olarak birçok noktada yapıyor. Ekipler son denetimlerinde, Akdeniz ilçesinde Hastane Caddesi ile Fasih Kayabalı Caddesi esnafını denetledi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre yasa ihlali yapan esnafa, cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri okul önü denetimlerini de artırdı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaşan seyyar satışlarda öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için denetimlerini titizlikle yapan ekipler, rutin olarak okul servislerini de denetliyor. Trafik zabıta ekiplerinin bir denetim noktası da Mezitli ilçesinde yer alan Şehit Fatih Soydan Ortaokulu oldu. Ekipler seyyar satışlara karşı teyakkuzda olurken, çok sayıda servisi de denetledi. Adnan Menderes Bulvarında yer alan bisiklet yolu ve yürüyüş yollarında da motor kullanıcılarına geçit vermeyen ekipler, hem rutin programlarına göre hem de "Teksin Alo 185'ten gelen şikayetlere göre denetimlerini sürdürüyor.

"İŞGAL VE SEYYAR FAALİYETLERİ DENETLENMEKTE"

Zabıta Dairesi Denetim Amiri Duran Öz; zabıta ekiplerinin cadde, meydan ve bulvarlarda 7/24 esasına göre görev yaptığını ifade ederek, "Bu uygulamalarda 5326 Sayılı Kanuna aykırı olan işgal ve seyyar faaliyetleri denetlenmektedir. Gerekli yasal işlemler yapılmakta olup, denetim sırasında ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine tespit tutanağı yazıp, yetki ve sorumluluk alanı ilçe belediyesi olan iş yerlerinin tespitini yapıp ilçe belediyelerine yazılı olarak gönderiyoruz. Esnafın iş yerleriyle ilgili ruhsat alanları, sadece iş yerlerinin içini kapsamaktadır. Dışarısı kamuya ait alan olduğu için herhangi bir işgal yapmamaları konusunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. Uymayan iş yerlerine de yaptırımlar uygulanıyor" dedi.

Öğrencilerin güvenliği için de gerekli önlemleri aldıklarını söylen Öz, "Okul önlerinde ekiplerimiz, okul çıkış saatlerine göre önlem alıyor. Seyyar faaliyetleri yoğun olduğu için o saatlerde öğrencilerimizin ve halkımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Okul önündeki servis denetimi ise trafik ekiplerimiz tarafından yapılıyor" diye konuştu.

Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüş ve bisiklet yolunda motorsiklet kullanıcılarına karşı cezai işlem uyguladıklarını da kaydeden Öz, "Trafiğe kapalı alan olduğu için ekiplerimiz orada da günün belirli saatlerinde uygulama yapıyor. Yasa ihlali yapan motorsiklet kullanıcılarına, gerekli işlem yapılıyor" ifadelerine yer verdi.