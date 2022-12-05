Hırvatistan Japonya'yı penaltılarda devirdi

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Japonya ile Hırvatistan karşılaştı. Al-Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi penaltı atışlarıyla Hırvatistan kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 43. dakikada Maeda'nın attığı golle 1-0 Japonya üstünlüğüyle tamamlandı. 55'te Perisic, skora dengeyi getirdi. Maçın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sonuçlandı.

Penaltı atışlarında Hırvatistan, rakibine 3-1 üstünlük kurdu ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

2018 Dünya Kupası'nın finalisti olan Hırvatistan, bu galibiyetle tarihinde 3. kez çeyrek finale çıkmayı başardı.

Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi, Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.