6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası'nda Japonlara "Arigatou gozaimasu" dediler

Dünya Kupası'nda Japonlara "Arigatou gozaimasu" dediler

Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, Pazartesi günü Hırvatistan'a yenilmesinin ardından “Her ikisi de Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya ve İspanya'yı yendik” dedi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 14:41
Takip Et

Avrupa ve Latin Amerika gazeteleri "Arigatou gozaimasu" yazdılar

Dünya Kupası'nda Japonlara ''Arigatou gozaimasu'' dediler
+
Aa
-

Moriyasu, "Yeteneğimize güvenmeliyiz ve sadece yetişmeyi değil, aşmayı da hedeflersek, Japon futbolunun önünde farklı bir gelecek olacağını düşünüyorum" diye ekledi.
Japonya Milli Takımı Dünya Kupası’ndan elense bile hem sergilediği futbol, hem de taraftarlarının her maç sonrası tribünleri temizlemesi ile milyonlarca futbolseverin gönlünü fethetti.
Samuray Mavisi grupta Almanya ver İspanya’yı yenmeyi başarmış, başa baş biten eleme maçında Hırvatistan’a penaltılarla yenilmişti.


Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, Hırvatistan maçı sonrası “Her ikisi de Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya ve İspanya'yı yendik. Yeteneğimize güvenmeliyiz ve sadece yetişmeyi değil, aşmayı da hedeflersek, Japon futbolunun önünde farklı bir gelecek olacağını düşünüyorum" dedi.
Avrupa ve Latin Amerika gazeteleri de Japonya’nın direncine alkış tutarken, taraftarlarının tribünleri temizlemesinin dünyaya örnek olduğunu yazdılar ve Japonca teşekkür ederim anlamına gelen “Arigatou gozaimasu!” Sözünü kullandılar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
4
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
5
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
6
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
7
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi
﻿Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi
﻿Eren Abluka’da 14 sığınak ile sözde eğitim kampı imha edildi
﻿Kan vücutta neden zayıf dolaşır?
﻿Kan vücutta neden zayıf dolaşır?
﻿Kan vücutta neden zayıf dolaşır?
﻿Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
﻿Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
﻿Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
﻿Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
﻿Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
﻿Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.