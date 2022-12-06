Dünya Kupası'nda Japonlara ''Arigatou gozaimasu'' dediler

Moriyasu, "Yeteneğimize güvenmeliyiz ve sadece yetişmeyi değil, aşmayı da hedeflersek, Japon futbolunun önünde farklı bir gelecek olacağını düşünüyorum" diye ekledi.

Japonya Milli Takımı Dünya Kupası’ndan elense bile hem sergilediği futbol, hem de taraftarlarının her maç sonrası tribünleri temizlemesi ile milyonlarca futbolseverin gönlünü fethetti.

Samuray Mavisi grupta Almanya ver İspanya’yı yenmeyi başarmış, başa baş biten eleme maçında Hırvatistan’a penaltılarla yenilmişti.



Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, Hırvatistan maçı sonrası “Her ikisi de Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya ve İspanya'yı yendik. Yeteneğimize güvenmeliyiz ve sadece yetişmeyi değil, aşmayı da hedeflersek, Japon futbolunun önünde farklı bir gelecek olacağını düşünüyorum" dedi.

Avrupa ve Latin Amerika gazeteleri de Japonya’nın direncine alkış tutarken, taraftarlarının tribünleri temizlemesinin dünyaya örnek olduğunu yazdılar ve Japonca teşekkür ederim anlamına gelen “Arigatou gozaimasu!” Sözünü kullandılar.