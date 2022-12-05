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  • Kim bu Livakovic? Dünya Hırvatistan'ı çeyrek finale taşıyan kaleciyi konuşuyor

Kim bu Livakovic? Dünya Hırvatistan'ı çeyrek finale taşıyan kaleciyi konuşuyor

Dünya Kupası'nda penaltılara giden Hırvatistan-Japonya maçında Japonya'nın 4 penaltısının 3'ünü kurtaran Livakovic unutulmazlar arasına girmeyi başardı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 21:10
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Mirza Şeker özel haber. Dünya Hırvatistan'ı çeyrek finale taşıyan kaleciyi konuşuyor. Kim bu Livakovic

Kim bu Livakovic? Dünya Hırvatistan'ı çeyrek finale taşıyan kaleciyi konuşuyor
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ özel haber

Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Japonya son 16 turunda karşı karşıya geldi. 

Normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalara gitti. 120 dakikada da gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti.
Hırvatistan'da yaptığı müthiş kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

Penaltı atışlarında Japonya'nın 4 penaltısının 3'ünü kurtardı. Takımının çeyrek finale gitmesine büyük katkı sağladı. Dominik Livakovic. Peki kimdir bu Livakovic?

9 Ocak 1995 (27) doğumlu olan Dominik Livakovic, kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Prva HNL takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başladı. 2012 yılından 2016 yılına kadar NK Zagreb takımında forma giydi.

Daha sonrasında 2016 yılında Dinamo Zagreb takımına transfer oldu. İlk yılını Dinamo Zagreb'in ikinci takımında geçiren Livakovic, 2017 yılından itibaren Dinamo Zagreb'in as takımında forma giydi. Kariyerine Dinamo Zagreb'de sürdürmektedir.

Bugün Japonya karşısında oynadığı muhteşem performansla adından söz ettirdi. Dünya Kupası'nın unutulmazları arasına girmeyi başardı.

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